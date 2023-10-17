ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

ОАЭ и Россия запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты совместно с Россией запросили срочное открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по больнице аль-Ахли в секторе Газа, сообщил зампостпреда России в организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, ОАЭ запросили заседание на утро 18 октября.

Вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате удара по больнице в эксклаве погибли по меньшей мере 500 человек. ХАМАС назвал произошедшее «военным преступлением» и возложил ответственность на Израиль.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильская сторона изучает сообщения о возможном авиаударе по больнице. Он отметил, что есть много неудачных ракет и фейковых сообщений ХАМАС.

Спустя несколько часов ЦАХАЛ обвинила в произошедшем террористическую группировку «Исламский джихад» (запрещена в России). «Террористы выпустили ракеты в Газе в непосредственной близости от больницы аль-Ахли в секторе Газа в момент удара», — говорится в сообщении пресс-службы армии. По данным разведки, «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая поразила больницу аль-Ахли.

Атаку на больницу осудили в Египте. МИД страны заявил, что это была «преднамеренная бомбардировка гражданских лиц» и она является «серьезным нарушением международного гуманитарного права и самых основных ценностей человечества».

17 октября Минздрав сектора Газа сообщил об ударе ЦАХАЛ по еще двум медицинским учреждениям — Европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю, не уточнив количество погибших и пострадавших.