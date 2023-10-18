NASA отложила выход астронавтов в открытый космос на декабрь

Выходы астронавтов в открытый космос, которые отменили в начале октября из-за утечки на лабораторном модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС), перенесли на декабрь, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Дату выхода уже переносили с 12 и 20 октября на 19 и 30 октября, однако, как говорится в публикации NASA, новую дату скорректировали, чтобы дать инженерам дополнительное время для завершения анализа утечки теплоносителя на «Науке» — модуле российского сегмента МКС.

«Задачи, запланированные для этого выхода в открытый космос, не зависят от времени, и корректировка расписания не влияет на работу космической станции», — отметили в NASA.

9 октября на модуле произошла авария, в результате которой вытекла часть теплоносителя из резервного контура радиатора, сообщил «Роскосмос». Произошедшее не повлияло на работу «Науки», модуль по-прежнему обеспечивает комфортные условия в жилой зоне.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М». 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».