 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

NASA отложила выход астронавтов в открытый космос на декабрь

NASA: астронавты выйдут в открытый космос в декабре

Выходы астронавтов в открытый космос, которые отменили в начале октября из-за утечки на лабораторном модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС), перенесли на декабрь, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Дату выхода уже переносили с 12 и 20 октября на 19 и 30 октября, однако, как говорится в публикации NASA, новую дату скорректировали, чтобы дать инженерам дополнительное время для завершения анализа утечки теплоносителя на «Науке» — модуле российского сегмента МКС.

«Задачи, запланированные для этого выхода в открытый космос, не зависят от времени, и корректировка расписания не влияет на работу космической станции», — отметили в NASA.

9 октября на модуле произошла авария, в результате которой вытекла часть теплоносителя из резервного контура радиатора, сообщил «Роскосмос». Произошедшее не повлияло на работу «Науки», модуль по-прежнему обеспечивает комфортные условия в жилой зоне.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М». 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».

Теги
NASA космос астронавты МКС
Материалы по теме
Корабль «Союз МС-23» с экипажем рекордсменов отстыковался от МКС
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил о корректировке орбиты МКС перед прибытием «МС-24»
Технологии и медиа
Корабль «Союз» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа Политика, 02:32
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Протестующих у дипмиссий Израиля и США разогнали слезоточивым газом Политика, 02:20
NASA отложила выход астронавтов в открытый космос на декабрь Технологии и медиа, 02:04
Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе Политика, 01:42
Машина переехала пешехода на Новом Арбате в Москве Общество, 01:41
Байден отменил поездку в Иорданию Политика, 01:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Иордания отменила четырехстороннюю встречу с участием Байдена из-за атаки Политика, 01:05
В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению Политика, 00:54
Al Arabiya сообщил о более чем 800 погибших и раненых при атаке в Газе Политика, 00:26
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:23
Нетаньяху обвинил в ударе по больнице в секторе Газа террористов Политика, 00:04
«Агент пропаганды ХАМАС». Звезд футбола осудили за поддержку Палестины Спорт, 00:00