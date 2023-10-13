NASA назвало новые даты выхода астронавтов в космос после утечки «Науки»

NASA: выходы астронавтов в космос после утечки «Науки» состоятся 19 и 30 октября

Выходы астронавтов в открытый космос, которые были отменены из-за утечки на лабораторном модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС), состоятся в четверг, 19 октября, и понедельник, 30 октября, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты должны были выйти в космос 12 и 20 октября. Однако их пришлось отложить после того, как на модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора, сообщил «Роскосмос» 9 октября. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования «Науки» уже работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Модуль начали разрабатывать еще в 1995 году, его планировали запустить в 2007 году, однако сроки запуска неоднократно переносили по техническим причинам. 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».