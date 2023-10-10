Космонавты «Роскосмоса» осмотрят из космоса место утечки в модуле «Наука»

Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб осмотрят и сфотографируют место утечки на резервном корпусе радиатора модуля «Наука» во время запланированного выхода в открытый космос 25 октября, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике на модуле «Наука» для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, космонавты установят на модуле «Наука» радиолокатор для наблюдения земной поверхности и запустят студенческий наноспутник «Парус-МГТУ» для отработки технологии развертывания солнечного паруса. Это будет шестой выход в открытый космос по российской программе в 2023 году, отметили в Роскосмосе.

Накануне на модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования «Науки» работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне.



Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Модуль начали разрабатывать еще в 1995 году, его планировали запустить в 2007 году, однако сроки запуска неоднократно переносили по техническим причинам. 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».