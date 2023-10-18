Машина переехала пешехода на Новом Арбате в Москве

На Новом Арбате автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода

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В Москве на Новом Арбате автомобиль переехал пешехода, который перешел дорогу в неположенном месте, а затем лег на разделительную полосу.

«На улице Новый Арбат в районе 6 произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу», — сообщил департамент транспорта столицы (цитата по ТАСС, Дептранс удалил это сообщение в телеграм-канале).

Как сообщил телеграм-канал Mash, на место происшествия выехала скорая помощь, но мужчина погиб. По данным канала, его переехали две машины, обе — ведомственные с номерами правительственных серий.

7 сентября фура наехала на колонну подростков-велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Две школьницы погибли на месте, еще семь девочек и их тренер получили травмы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, а водителя фуры заключили под стражу.