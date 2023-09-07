После наезда фуры на группу детей на велосипедах возбудили уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело после наезда фуры на колонну подростков-велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Об этом сообщило управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, 31-летний водитель тягача «Скания», «гражданин одной из стран ближнего зарубежья», наехал на легковой автомобиль «Форд», двигавшийся в попутном направлении. Машина сопровождала группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14–15 лет.

В результате столкновения «Форд» налетел на спортсменок. Две школьницы скончались на месте, еще семь девочек и их тренер получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших увезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения. Водителя фуры допросили и задержали как подозреваемого.

Прокуратура Ленобласти уточнила, что дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Ведомство начало проверку двух организаций — детской спортивной школы, организовавшей маршрут велосипедистов, и компании, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.

В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что пострадали десять человек. Две девочки находятся в тяжелом состоянии — одна получила множественные травмы, у другой перелом позвоночника.

ДТП произошло 7 сентября в 10:45 в районе развязки на поселок Огоньки Выборгского района. На место приехали несколько бригад скорой помощи из Выборга и Петербурга, а также два вертолета санитарной авиации. Трассу «Скандинавия» в сторону Выборга перекрыли.

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян рассказал «Матч ТВ», что в ДТП пострадала региональная команда, которая проводила тренировку. В школе‑интернате «Олимпийский резерв» города Сестрорецка сообщили телеканалу, что в ДТП пострадали их велогонщики.

«Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что за рулем грузовика был гражданин Узбекистана, работающий в России на законных основаниях. В районе 59-го км трассы, где произошло ДТП, образовалась пробка.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов возложил вину за произошедшее на тренера велосипедисток. «Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет», — сказал он «Матч ТВ».