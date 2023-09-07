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Двое детей погибли после наезда фуры на колонну подростков на велосипедах

В Ленинградской области фура протаранила колонну велосипедистов-подростков

Водитель фуры протаранил колонну велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло 7 сентября в 10:45 в районе развязки на поселок Огоньки Выборгского района. По предварительным данным, фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения.

«На место происшествия оперативно выехали наряды ДПС, а так же представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства аварии и количество пострадавших», — говорится в сообщении.

Издание «Фонтанка» сообщает, что в ДТП погибли двое велосипедистов, не менее десяти человек пострадали. По данным телеграм-канала «112», погибшие — дети, а грузовик врезался в колонну велосипедисток Школы олимпийского резерва. Всего в группе было 11 детей в возрасте 14-15 лет и тренер. О том, что автомобиль врезался в группу подростков на велосипедах сообщает также телеграм-канал Baza.

В начале сентября водитель «Ниссан» в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом «ЛиАЗ». Водитель и пассажир легковой машины получили травмы и были госпитализированы, другие пассажиры легковушки — женщина и молодой человек — погибли на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности, совершенное лицом в состоянии опьянения). Ему грозит 15 лет лишения свободы.

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Ленинградская область ДТП велосипедисты фура новости
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