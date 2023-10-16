Автобус с туристами вылетел с дороги в Приморье, два человека погибли

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом из Китая

Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае, в результате погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и машина съехала с дороги. В автобусе находилось 48 пассажиров, многие из них пострадали.

Авария произошла в Хасанском районе, который граничит с Китаем, Pima Media пишет, что автобус съехал в кювет в 7 км от села Барабашское. Очевидцы сказали агентству, сто пострадавших зажало в смятом в результате удара салоне.

Как сообщает портал «Новости Владивостока» со ссылкой на источник, рейс выполнял китайский перевозчик, все туристы — россияне.

В начале августа на трассе «Уссурийск-Пограничный-Госграница» у границы Приморского края с Китаем туристический автобус с 50 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб один человек. По данным регионального управления МВД, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом King Long. Автобус в результате удара также съехал в кювет.