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В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о лишении гражданства по рождению

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект о лишении гражданства России по рождению, заключение комитета есть в наличии у РБК.

«Рассматриваемый законопроект не может быть поддержан, — поскольку, по мнению комитета, явно некорректным является возможное распространение на лиц, имеющих гражданство России по рождению или в порядке признания по иным (ранее применявшимся в законодательстве Российской Федерации условиям) такого <...> общего основания, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию», — говорится в ответе комитета.

Проект 21 июля внесли сенаторы Сергей Цеков от Крыма, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя и Ольга Бас от ЛНР. Цеков рассказал РБК, что закон предполагает прекращение гражданства для людей, которые стали гражданами России после присоединения к стране Крыма. По его словам, «говорить о лишении» российского паспорта «начали уже другие».

В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что новые поправки «позволят повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов России». С апреля по этим основаниям могут лишить приобретенного гражданства.

Лишиться российского паспорта, согласно документу, можно за действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны, распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК), дезертирство (ст. 338), призывы к экстремизму и др. Всего условиями стали свыше 60 статей.

24 июля авторы проекта, сенаторы от Севастополя и ЛНР, отозвали подписи. Автором остался только Цеков. Тогда он заявил, что не будет отзывать законопроект, поскольку документ «имеет право на жизнь».

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В апреле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну тем, кто «ведет себя предательски» или делает заявления о военной операции на Украине за «печеньки Госдепа».

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Госдума лишение гражданства Россия
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