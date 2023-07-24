Авторы проекта о лишении гражданства России по рождению отозвали подписи

Сенаторы от Севастополя и ЛНР отозвали подписи с проекта о лишении гражданства по рождению

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Инициаторы законопроекта о лишении гражданства России по рождению за дискредитацию, дезертирство, публичные призывы к действиям против территориальной целостности и т.д. стали отзывать свои подписи с документа. Об этом свидетельствует база данных Госдумы.

«Настоящим письмом отзываю свою подпись под внесенным 21 июля 2023 года в Государственную Думу законопроектом № 407652-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документах сенаторов.

Проект внесли 21 июля сенаторы Сергей Цеков от Крыма, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя и Ольга Бас от ЛНР. Как свидетельствует база Госдумы, теперь автором остался только Цеков.

В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что новые поправки «позволят повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов России». С апреля по этим основаниям могут лишить приобретенного гражданства.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас после появления в базе Госдумы этого законопроекта процитировал статью 6 Конституции, в которой говорится, что гражданство России является единым и равным независимо от оснований приобретения, и что российский гражданин «не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Он также усомнился в профпригодности инициаторов законопроекта.

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