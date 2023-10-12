МВД объявило в розыск получившего гражданство от Путина бизнесмена

Бизнесмен из Днепропетровска Эдуард Шифрин, в 2016 году получивший российское гражданство по указу Путина, объявлен в розыск. После начала спецоперации он отказался от гражданства России и говорил, что перечисляет деньги Украине

Эдуард Шифрин (Фото: Eduard_Shyfrin / Youtube)

МВД России объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. По какой конкретно статье Шифрин был объявлен в розыск, в базе не уточняется.

Эдуард Шифрин родился в 1960 году в Днепропетровске. После приватизации предприятия «Запорожсталь» стал его основным акционером. Также был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

На протяжении нескольких лет его включали в списки самых богатых украинцев, однако, по данным Forbes, бизнесмен является подданным Великобритании. В 2010 году Forbes оценил состояние Шифрина в $1,3 млрд, он занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров. Впоследствии он продал свою долю в Midland Group и связанные с ней активы. В 2011 году Шифрин из глобального рейтинга миллиардеров Forbes выпал и с тех пор в него не возвращался.

В 2016 году Шифрин получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина.

Также Шифрин был вице-президентом Еврейской конфедерации Украины и региональным вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, занимался благотворительностью, направляя средства в том числе на строительство синагог в России и на Украине. В 2020 году он уехал в Израиль.

После начала военной операции России на Украине Шифрин осудил действия Москвы и написал заявление об отказе от российского гражданства, о чем он написал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Также он рассказывал в интервью Jerusalem Post, что перечисляет средства для помощи еврейской общине Киева, а также направлял средства на помощь украинцам.