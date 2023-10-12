 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

МВД объявило в розыск получившего гражданство от Путина бизнесмена

МВД объявило в розыск получившего гражданство от Путина бизнесмена Шифрина
Бизнесмен из Днепропетровска Эдуард Шифрин, в 2016 году получивший российское гражданство по указу Путина, объявлен в розыск. После начала спецоперации он отказался от гражданства России и говорил, что перечисляет деньги Украине
Эдуард Шифрин
Эдуард Шифрин (Фото: Eduard_Shyfrin / Youtube)

МВД России объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. По какой конкретно статье Шифрин был объявлен в розыск, в базе не уточняется.

Эдуард Шифрин родился в 1960 году в Днепропетровске. После приватизации предприятия «Запорожсталь» стал его основным акционером. Также был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

На протяжении нескольких лет его включали в списки самых богатых украинцев, однако, по данным Forbes, бизнесмен является подданным Великобритании. В 2010 году Forbes оценил состояние Шифрина в $1,3 млрд, он занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров. Впоследствии он продал свою долю в Midland Group и связанные с ней активы. В 2011 году Шифрин из глобального рейтинга миллиардеров Forbes выпал и с тех пор в него не возвращался.

В 2016 году Шифрин получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина.

Также Шифрин был вице-президентом Еврейской конфедерации Украины и региональным вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, занимался благотворительностью, направляя средства в том числе на строительство синагог в России и на Украине. В 2020 году он уехал в Израиль.

Читайте на РБК Pro
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Бывшая CEO Tinder запускает приложение, которое поможет этично расстаться
Как демонстративное потребление выдает страх бедности
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети

После начала военной операции России на Украине Шифрин осудил действия Москвы и написал заявление об отказе от российского гражданства, о чем он написал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Также он рассказывал в интервью Jerusalem Post, что перечисляет средства для помощи еврейской общине Киева, а также направлял средства на помощь украинцам.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эдуард Шифрин розыск Украина МВД
Материалы по теме
В России объявили в розыск бывшего генпрокурора Украины
Политика
Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новости о розыске
Технологии и медиа
МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 17:26
«Аэрофлот» урегулировал спор по четырем иностранным самолетам Бизнес, 19:40
Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот Бизнес, 19:37
В Севастополе отменили воздушную тревогу Политика, 19:34
X удалила сотни связанных с ХАМАС профилей после претензий ЕС Политика, 19:31
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28
Юрист рассказал о последствиях отстранения ОКР Спорт, 19:22
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Акции «Инарктики» подорожали на 6% на новости о повышении уровня листинга Инвестиции, 19:14
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08
Глава Генштаба признал, что Израиль не справился с атакой ХАМАС 7 октября Политика, 19:07
Страны Балтии усилили защиту подводной инфраструктуры Политика, 19:03
Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 выполнит рейс в субботу Политика, 18:59
Военная операция на Украине. Карта на 12 октября Политика, 18:53
МОК отстранил Олимпийский комитет России. Что это значит Спорт, 18:53