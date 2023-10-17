Госдума в первом чтении одобрила увеличение акцизов на табак и вино в 2024 году

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино в 2024 году.

Законопроект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс, по которым с 1 января 2024 года будут повышены ставки акцизов на табак и табачную продукцию, а с 1 мая 2024 года — на отдельные виды алкогольной продукции, в том числе на вина.

В проекте предусмотрена также дальнейшая индексация акцизов в 2025 и 2026 годах.

В принятой депутатами версии законопроекта с 1 мая по 31 декабря 2024 года акциз на 1 л вина составит 108 руб., в 2025 году — 112 руб., в 2026 году — 116 руб.

Акциз на сигареты и папиросы с 2024 года может быть повышен до 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 руб. за 1 тыс. штук. К 2026 году эти показатели вырастут до 3043 и 4132 руб. за 1 тыс. штук соответственно.

Акциз на жидкости для электронных сигарет по законопроекту с 2024 года увеличится до 42 руб. за 1 мл, в 2025 году составит 44 руб., в 2026 году — 46 руб.

В 2023 году ставка акциза на 1 л вина составляет 34 руб., на 1 мл жидкости для электронных сигарет — 20 руб. Акциз на сигареты до конца 2023 года — 2603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 руб. за 1 тыс. штук.

В июле 2023 года Госдума одобрила индексацию акцизов на крепкий алкоголь и сигареты на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%. Акциз на вино в 2024 году должен был составить 36 руб. за литр, в 2025-м — 37 руб., а в 2026-м — 38 руб.

Размер акциза на сигареты и жидкости для вейпов в России повысили в марте 2023 года. В 2024 году акциз на сигареты должен был увеличиться до 2707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, общая сумма не ниже 3678 руб. В 2025 году ставка повысилась бы до 2815 руб. плюс 16% расчетной стоимости, не менее 3825 руб.

Акциз на жидкости для электронных сигарет должен был составить 21 руб. в 2024 году и 22 руб. в 2025-м.