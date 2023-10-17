 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Госдума в первом чтении одобрила увеличение акцизов на табак и вино

Госдума в первом чтении одобрила увеличение акцизов на табак и вино в 2024 году
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино в 2024 году.

Законопроект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс, по которым с 1 января 2024 года будут повышены ставки акцизов на табак и табачную продукцию, а с 1 мая 2024 года — на отдельные виды алкогольной продукции, в том числе на вина.

В проекте предусмотрена также дальнейшая индексация акцизов в 2025 и 2026 годах.

В принятой депутатами версии законопроекта с 1 мая по 31 декабря 2024 года акциз на 1 л вина составит 108 руб., в 2025 году — 112 руб., в 2026 году — 116 руб.

Акциз на сигареты и папиросы с 2024 года может быть повышен до 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 руб. за 1 тыс. штук. К 2026 году эти показатели вырастут до 3043 и 4132 руб. за 1 тыс. штук соответственно.

Акциз на жидкости для электронных сигарет по законопроекту с 2024 года увеличится до 42 руб. за 1 мл, в 2025 году составит 44 руб., в 2026 году — 46 руб.

В 2023 году ставка акциза на 1 л вина составляет 34 руб., на 1 мл жидкости для электронных сигарет — 20 руб. Акциз на сигареты до конца 2023 года — 2603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 руб. за 1 тыс. штук.

Читайте на РБК Pro
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Масла на всех не хватит. Почему в ЕС столкнулись с дефицитом оливок

В июле 2023 года Госдума одобрила индексацию акцизов на крепкий алкоголь и сигареты на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%. Акциз на вино в 2024 году должен был составить 36 руб. за литр, в 2025-м — 37 руб., а в 2026-м — 38 руб.

Размер акциза на сигареты и жидкости для вейпов в России повысили в марте 2023 года. В 2024 году акциз на сигареты должен был увеличиться до 2707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, общая сумма не ниже 3678 руб. В 2025 году ставка повысилась бы до 2815 руб. плюс 16% расчетной стоимости, не менее 3825 руб.

Акциз на жидкости для электронных сигарет должен был составить 21 руб. в 2024 году и 22 руб. в 2025-м.

Теги
Госдума акцизы табак Вино законопроект
Материалы по теме
Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь
Экономика
Минфин предложил проиндексировать акцизы на сигареты и автомобили на 5%
Экономика
Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 16:08
Российский фигурист пропустит сезон из-за перелома ноги Спорт, 19:04
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 19:03
«Вашингтон» Овечкина впервые за 14 лет не собрал аншлаг в домашнем матче Спорт, 18:55
«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева Общество, 18:55
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 18:52
Исследование: как вложения в бренд помогают продажам в интернете Тренды, 18:51
Число погибших в войне Израиля и ХАМАС палестинцев достигло 3 тыс. Политика, 18:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Китайская компания Livan назвала российские цены на кроссовер X6 Pro Авто, 18:49
Рогозин и Рогов сообщили о первом применении ВСУ ракет ATACMS Политика, 18:44
Как посчитать экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 18:40
Госдума в первом чтении одобрила увеличение акцизов на табак и вино Экономика, 18:35
Комиссии в сети Ethereum упали до минимума 2020 года Крипто, 18:33
3 ключевых тренда в мировой архитектуре: от экологичности до тактильности РБК Недвижимость, 18:31
Директор такси «Максим» — о новом регулировании таксопарков и таксистов Новая экономика, 18:31