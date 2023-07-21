Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь

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Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки, которые предусматривают индексацию ставок акцизов на алкоголь, табак и автомобили на 5% в 2024-м и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Согласно действующему Налоговому кодексу, акцизы на крепкий алкоголь должны проиндексировать в 2024 году на 4%, до 638 руб. за 1 л. Однако законопроект предлагает проиндексировать акциз на 5%: в итоге в будущем году акциз должен вырасти с 613 до 643 руб. за 1 л. В 2025-м индексация опять вернется к уровню 4%: акциз составит 669 руб. А на 2026 год он установлен на уровне 696 руб.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2024 году также вырастут на 5 вместо 4% и составят 2731 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 руб. В 2025-м — 2840 руб. (плюс 16% от максимальной розничной цены, но не менее 3857 руб. за 1 тыс. штук), а в 2026 году — 2954 тыс. руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4011 руб.

Акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно планируется проиндексировать в будущем году на 5 вместо 4%, он составит 58 руб. за 1 л.с. Акциз на легковые автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. в 2024 году составит 557 руб. (рост на 5%). Аналогичный рост, 5%, в будущем году заложен для автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. (912 руб.), от 300 до 400 л.с. (1555 руб.) и от 400 до 500 л.с. (1609 руб.). Для машин с мощностью двигателя свыше 500 л.с. ставка в 2024 году устанавливается в размере 1662 руб.

Повышение не коснется российского шампанского, сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, пива, жидкостей для вейпов и мотоциклов.

В прошлом октябре в Минфине говорили о планах пополнить федеральный бюджет за счет увеличения общего объема поступлений от табачных акцизов. По расчетам правительства, бюджетные доходы по статье «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию» в этом году составят 100 млрд руб. 7 июля Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в первом полугодии составил 2,595 трлн руб.