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Чернышенко заявил об отсутствии планов вернуть туристический кешбэк

Чернышенко: правительство не планирует возвращать туристический кешбэк
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство пока не планирует возобновлять программу туристического кэшбэка, так как все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает «РИА Новости».

«Пока таких планов нет, это была скорее мера такой отчасти социальной поддержки и поддержки отрасли в ситуации, когда очень резко сжался спрос и его нужно было поддерживать. Понятно, что такая мера имеет свою оборотную сторону: она разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта», — ответил Чернышенко на вопрос о возвращении программы.

Вице-премьер отметил, что возможно обсуждение использования туристического кешбэка адресно, в рамках социальной поддержки. В качестве примера Чернышенко отметил участников военной операции на Украине или семьи «с определенными критериями нуждаемости». «Опять же, как социальная функция она возможна, но не как экономическая», — пояснил он.

Чернышенко добавил, что сейчас во внутреннем туризме наблюдается огромный спрос. По этой причине правительство намерено направить инвестиционные возможности на развитие соответствующей инфраструктуры.

Программа кешбэка за поездки внутри страны была запущена в августе 2020 года. Тогда россиянам за путешествия в осенний и зимний периоды, длившиеся не менее пяти дней, возвращали от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Механизм поддержки внутреннего туризма действовал в период пандемии, в 2020–2021-м, а также в прошлом году, после начала военной операции на Украине. В минувшем феврале Минэкономразвития сообщило, что расходы на туристический кешбэк не предусмотрены в бюджете страны на 2023–2025 годы, и назвало программу временной антикризисной мерой.

Теги
Дмитрий Чернышенко правительство туризм Кешбэк
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