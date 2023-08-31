Министерство туризма Казахстана предложило ввести туристический кешбэк

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Министерство культуры и спорта Казахстана предложило ввести туристический кешбэк от 5 до 20% за туристические поездки по стране в низкий сезон. Об этом говорится в сообщении ведомства. Председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев считает, что введение туристического кешбэка «позволит развить организованную культуру отдыха и повысить доступность путешествий внутри страны».

Согласно проекту министерства, размер кешбэка будет зависеть от количества дней, проведенных туристом на отдыхе. Так, за одну ночь предлагается возвращать 5% от стоимости тура, за два дня — 10%, за три дня — 15%. Туристы, которые отдыхают четыре дня и больше, смогут получить максимальный кешбэк в размере 20%.

Вернуть часть средств можно будет за туры, приобретенные и через казахстанских туроператоров, и на местных маркетплейсах. При этом выплачивать кешбэк маркетплейс планируют обязать сразу после покупки тура, а затем государство будет компенсировать эти расходы. «На сегодняшний день проект находится в разработке и ведется обсуждение с представителями туристского рынка», — уточнило ведомство.

О намерении ввести кешбэк за внутренние туры Министерство культуры и спорта Казахстана сообщало еще в январе. Тогда глава ведомства Асхат Оралов говорил, что программа предусматривает возврат средств только для жителей республики.

В России программа кешбэка за поездки внутри страны была запущена в августе 2020 года. Тогда россиянам за путешествия в осенний и зимний периоды, длившиеся не менее пяти дней, возвращали от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Механизм поддержки внутреннего туризма действовал в период пандемии в 2020–2021 годах, а также в 2022 году после начала военной операции на Украине. В феврале этого года Минэкономразвития сообщило, что расходы на туристический кешбэк не предусмотрены в бюджете страны на 2023–2025 годы, и назвало программу временной антикризисной мерой.