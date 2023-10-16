 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ООН сообщили об авиаударах по своим объектам в Газе

БАПОР заявило о 23 сообщениях об авиаударах по объектам ООН в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ при ООН (БАПОР) получило 23 сообщения об ударах по своим объектам в секторе Газа, следует из ежедневного отчета миссии.

«Были убиты 14 сотрудников БАПОР. Это подтвержденные сообщения, но их число, вероятно, выше», — заявили в организации.

Также, по данным ООН, более 1 млн жителей Газы покинули свои дома, 600 тыс. человек переместились в районы Хан-Юниса и Рафаха, из них 400 тыс. человек находятся в учреждениях БАПОР.

Ранее в ООН сообщили, что в ходе взаимных обстрелов Армии обороны Израиля и ливанской шиитской группировки «Хезболла» одна из ракет попала в офис миротворцев организации в городе Эн-Накура на юге Ливана. В организации уточнили, что никто не пострадал. Миротворческая миссия начала расследование, чтобы узнать, откуда был нанесен удар.

За девять дней войны, как сообщает ООН, в секторе Газа погибли 2329 палестинцев, число убитых в Израиле достигло 1,3 тыс. человек и по меньшей мере 3,6 тыс. человек получили ранения.

Читайте на РБК Pro
Лидерство как драйвер роста: какие инструменты развивают команду
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Теги
сектор Газа ООН авиаудар Израиль Палестина
Материалы по теме
Израиль сообщил об убийстве одного из руководителей разведки ХАМАС
Политика
Глава службы безопасности Израиля взял ответственность за нападение ХАМАС
Политика
Израиль показал самодельное оружие ХАМАС. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
Премьер Бельгии выразил соболезнования после стрельбы в Брюсселе Общество, 00:34
Секретные тоннели в Газе, которые собрался штурмовать Израиль Политика, 00:30
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:23
Операторы разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой Технологии и медиа, 00:01
США допустили отправку 2 тыс. военных для поддержки Израиля Политика, 00:00
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 16 окт, 23:41
В Брюсселе после стрельбы повысили уровень террористической угрозы Общество, 16 окт, 23:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Матч квалификации Евро сорвала стрельба у стадиона Спорт, 16 окт, 23:23
В ООН сообщили об авиаударах по своим объектам в Газе Политика, 16 окт, 23:23
Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области Политика, 16 окт, 23:17
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 16 окт, 22:51
Болельщиков сборной Швеции застрелили в Брюсселе перед матчем с Бельгией Спорт, 16 окт, 22:42
Лишенный сана протодиакон Кураев сообщил о решении уехать из России Общество, 16 окт, 22:29
Google из-за сбоя отображал россиянам доллар по ₽62 Инвестиции, 16 окт, 22:15