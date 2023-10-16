БАПОР заявило о 23 сообщениях об авиаударах по объектам ООН в секторе Газа

В ООН сообщили об авиаударах по своим объектам в Газе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ при ООН (БАПОР) получило 23 сообщения об ударах по своим объектам в секторе Газа, следует из ежедневного отчета миссии.

«Были убиты 14 сотрудников БАПОР. Это подтвержденные сообщения, но их число, вероятно, выше», — заявили в организации.

Также, по данным ООН, более 1 млн жителей Газы покинули свои дома, 600 тыс. человек переместились в районы Хан-Юниса и Рафаха, из них 400 тыс. человек находятся в учреждениях БАПОР.

Ранее в ООН сообщили, что в ходе взаимных обстрелов Армии обороны Израиля и ливанской шиитской группировки «Хезболла» одна из ракет попала в офис миротворцев организации в городе Эн-Накура на юге Ливана. В организации уточнили, что никто не пострадал. Миротворческая миссия начала расследование, чтобы узнать, откуда был нанесен удар.

За девять дней войны, как сообщает ООН, в секторе Газа погибли 2329 палестинцев, число убитых в Израиле достигло 1,3 тыс. человек и по меньшей мере 3,6 тыс. человек получили ранения.