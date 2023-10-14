Десятки мирных жителей Газы погибли при ударе по шоссе

ХАМАС обвинил Израиль в ударе по гражданским, эвакуировавшимся на юг сектора Газа, о чем накануне просила ЦАХАЛ. Против выезда мирных жителей тогда выступил ХАМАС, предложив вместо этого бороться или «умереть в своих домах»

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

По шоссе Салах аль-Дина, главной автомагистрали сектора Газа, нанесен удар, погибли 70 мирных жителей, еще 150 ранены, пишет Al Jazeera. По сведениям палестинской группировки ХАМАС, пострадали 200 человек. Минздрав Палестины сообщил о «большом количестве» погибших и раненых, среди которых женщины и дети.

Washington Post изучила появившуюся видеозапись удара, геолоцировала место съемки и подтвердила достоверность кадров, к таким же выводам пришли независимые OSINT-исследователи Крис Осик и Габор Фризен. На кадрах видны разбросанные вдоль дороги тела, в том числе маленьких детей, а также горящие автомобили. На северной стороне дороги тела лежат среди личных вещей.

Al Jazeera пишет, что бомбардировке подверглись гражданские, которые пытались попасть с севера сектора Газа на юг согласно рекомендациям армии Израиля. ХАМАС обвиняет в ударе Израиль.

Израиль пока не комментировал обвинения. Армия накануне предписала мирным жителям срочно уехать на юг сектора Газа для их безопасности, указывая, что боевики используют их как «живой щит». Решение вызвало критику ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия. Израильский президент Ицхак Герцог говорил, что военные действуют в соответствии с международным правом.

Против эвакуации гражданских с севера Газы выступал ХАМАС. Группировка сочла более подходящими вариантами борьбу с Израилем или «смерть в своих домах». Рекомендациям Израиля последовали десятки тысяч человек, пишет ООН.