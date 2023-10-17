Трамп пригрозил депортировать поддерживающих ХАМАС иммигрантов

Экс-президент США Дональд Трамп в случае повторного избрания пообещал запретить въезд в США иммигрантам, поддерживающим ХАМАС, сообщает Reuters.

Он заявил, что запретит въезд в США всем, кто не верит в «право Израиля на существование», а также аннулирует визы иностранным студентам, которые являются «антисемитами». Трамп также выразил готовность отправлять полицейских на акции протеста в поддержку ХАМАС, чтобы они целенаправленно задерживали и потом депортировали иммигрантов, публично поддерживающих палестинскую группировку.

Он также пообещал ужесточить запреты на поездки из «стран, охваченных терроризмом». Трамп пригрозил запретить въезд иммигрантам из Ливии, Сомали, Сирии и Йемена или из любой другой страны, которая «угрожает нашей безопасности».

Во время своего выступления в американском штате Айова Трамп также прочитал стихотворение, в котором сравнил иммигрантов со «смертоносными змеями», передает Reuters.

«Если вы хотите упразднить государство Израиль, вы дисквалифицированы [к въезду в США], если вы поддерживаете ХАМАС или идеологию, лежащую в основе ХАМАС, — вы дисквалифицированы. Если вы коммунист, марксист или фашист — вы дисквалифицированы», — заключил экс-президент.

В 2017 году во время своего президентского срока Трамп вводил запрет на въезд в США для граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада. Он объяснил запрет необходимостью для защиты Штатов от терроризма.

После начала войны между Израилем и ХАМАС ряд государств, в том числе США, осудили нападение боевиков и заявили о праве Израиля защищать себя. Американский президент Джо Байден пообещал «твердую и непоколебимую» поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.



Ранее о возможной депортации поддерживающих ХАМАС иммигрантов заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она подчеркивала, что в стране существует нулевая терпимость к антисемитской и антиизраильской «травле» и нулевая терпимость к насилию.