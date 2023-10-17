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Выборы президента США ,  
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Штаб Байдена появился в соцсети Трампа со словами «будет смешно»

Предвыборный штаб Байдена зарегистрировал аккаунт в соцсети Трампа Truth Social
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Выборы президента США

Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировал аккаунт в социальной сети Truth Social бывшего главы государства и еще одного кандидата на этот пост в 2024 году — Дональда Трампа.

«Мы только что присоединились к Truth Social, в основном потому что подумали, что это будет очень смешно. Следуйте за нами туда за правдой и опровержениями, или как там они это называют», — говорится в сообщении штаба Байдена в соцсети X.

Следом в соцсети Truth Social появилось сообщение: «Ну посмотрим, как это пойдет. Новообращенные, добро пожаловать!»

Трамп решил создать свою соцсеть, которую назвал Truth Social, после того как в 2021 году после штурма Капитолия был заблокирован его аккаунт в Twitter (сейчас X). В компании объяснили, что приняли такое решение «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». У Трампа было почти 90 млн подписчиков. Он счел блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова. Экс-президент объявил, что его новая соцсеть «не будет дискриминировать [пользователей] на почве политической идеологии». В прошлом ноябре аккаунт Трампа в Twitter разблокировали.

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