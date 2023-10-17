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Кулеба заявил о согласии 59 компаний производить оружие вместе с Киевом

Кулеба: 59 компаний присоединились к альянсу по производству оружия с Украиной

К международному Альянсу оборонных индустрий, участники которого будут выпускать вооружение на территории Украины, присоединились 59 компаний из 23 стран, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит пресс-служба украинского МИДа в телеграм-канале.

«59 компаний из 23 стран мира уже присоединились к Альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — сказал Кулеба в эфире телемарафона.

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