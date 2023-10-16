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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области

Гладков сообщил о трех сбитых дронах в Белгородской области
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Военная операция на Украине

Система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Разрушений, по предварительным данным, также нет.

Накануне, 15 октября, силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

В тот же день под обстрел попали два села в Краснояружском районе области — Демидовка и Графовка. Губернатор Гладков заявил, что была повреждена линия электропередачи, четыре населенных пункта — Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка — остались без света.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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