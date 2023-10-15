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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела Белгородской области без света остались несколько сел

Гладков: ВСУ обстреляли села Демидовка и Графовка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, свет отключили в четырех населенных пунктах: Демидовке, Графовке, Поповке и Романовке. «Аварийные службы приступят к устранению последствий в светлое время суток», — сообщил Гладков.

Это вторая атака на регион за прошедшие сутки. Днем 15 октября силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

В последний раз ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку 13 октября. Тогда также никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, из-за чего в нескольких населенных пунктах частично пропал свет.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В начале октября произошел самый крупный обстрел региона. Тогда за сутки прогремело более 70 взрывов, сообщил Гладков.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел ВСУ
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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