Гладков: силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду

ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате в ночь на 15 октября средствами противовоздушной обороны 27 украинских беспилотников над территорией России.

Накануне, 14 октября, система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.