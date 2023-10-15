ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду
Гладков: силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу», — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщило о перехвате в ночь на 15 октября средствами противовоздушной обороны 27 украинских беспилотников над территорией России.
Накануне, 14 октября, система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.
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