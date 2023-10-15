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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

Гладков: силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате в ночь на 15 октября средствами противовоздушной обороны 27 украинских беспилотников над территорией России.

Накануне, 14 октября, система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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