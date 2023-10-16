 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Путин провел переговоры с четырьмя президентами стран Ближнего Востока

Путин провел переговоры с президентами Сирии, Египта, Палестины и Ирана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами четырех ближневосточных государств — президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Москва призвала к гуманитарному перемирию. Путин подчеркнул, что именно на это направлен проект резолюции, внесенный Россией в Совет Безопасности ООН. По его словам, проект носит «сбалансированный и неполитизированный характер».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что, по общему мнению, «причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования».

Путин обозначил принципиальную позицию «в пользу возобновления» переговоров, цель которых — «долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы» с созданием независимого палестинского государства.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин сегодня должен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

13 октября Россия предложила в Совбезе ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС. Как уточнил постпред России при организации Василий Небензя, часть членов Совбеза положительно отреагировали на российское предложение, часть — сдержанно.

Читайте на РБК Pro
Педагогические системы: как выбрать подходящую
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Век господства закончен: что об упадке США говорят зарубежные эксперты
Продовольственный кризис не состоялся. Но цены вырастут из-за Эль-Ниньо

Путин заявил, что Израиль подвергся «беспрецедентной по жестокости атаке» со стороны боевиков исламистского движения ХАМАС. Он отметил, что Россия исходит из «безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров» и призвал к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Теги
Персоны
Владимир Путин Россия Египет Сирия Палестина Иран переговоры Израиль ХАМАС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В МИД России заявили об обострении конфликта Израиля и ХАМАС
Политика
В Тегеране назвали «красной линией» наземную операцию Израиля в Газе
Политика
Израиль исключил планы оккупации сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:04
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:50
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 19:49
Евросоюз объявил о запуске воздушного моста в Газу Политика, 19:47
Победителя семи марафонов дисквалифицировали на 10 лет за допинг Спорт, 19:42
Глава службы безопасности Израиля взял ответственность за нападение ХАМАС Политика, 19:38
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку Экономика, 19:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 19:26
Израиль сообщил об убийстве одного из руководителей разведки ХАМАС Политика, 19:20
Путин провел переговоры с четырьмя президентами стран Ближнего Востока Политика, 19:16
Три россиянки отобрались на второй по значимости итоговый турнир WTA Спорт, 19:11
«НСПК» — о технологических возможностях в сфере туризма РБК Отрасли, 19:08
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08
Израильский шекель упал до минимума c 2015 года Инвестиции, 19:07