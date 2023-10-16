Путин провел переговоры с четырьмя президентами стран Ближнего Востока

Путин провел переговоры с президентами Сирии, Египта, Палестины и Ирана

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами четырех ближневосточных государств — президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Москва призвала к гуманитарному перемирию. Путин подчеркнул, что именно на это направлен проект резолюции, внесенный Россией в Совет Безопасности ООН. По его словам, проект носит «сбалансированный и неполитизированный характер».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что, по общему мнению, «причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования».

Путин обозначил принципиальную позицию «в пользу возобновления» переговоров, цель которых — «долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы» с созданием независимого палестинского государства.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин сегодня должен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

13 октября Россия предложила в Совбезе ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС. Как уточнил постпред России при организации Василий Небензя, часть членов Совбеза положительно отреагировали на российское предложение, часть — сдержанно.

Путин заявил, что Израиль подвергся «беспрецедентной по жестокости атаке» со стороны боевиков исламистского движения ХАМАС. Он отметил, что Россия исходит из «безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров» и призвал к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.