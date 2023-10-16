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Центробанк рассказал о постепенном вводе в обращение новых банкнот

ЦБ: новые банкноты ₽1 тыс. и ₽5 тыс. будут поступать в оборот постепенно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Купюры с новым дизайном номиналом 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. будут вводиться в оборот постепенно и обращаться наравне со старыми банкнотами, сообщила пресс-служба Центрального банка.

«Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк рассказал о постепенном вводе в обращение новых банкнот
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16 октября Центробанк показал новые банкноты номиналом 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. На лицевой стороне однотысячной купюры изображена Никольская башня Кремля в Нижнем Новгороде, на оборотной — музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

На лицевой стороне пятитысячной купюры изобразили стелу «Европа — Азия» в Екатеринбурге, для оборотной стороны выбрали композицию «Сказ об Урале» из Челябинска и стелу «66-параллель» в Салехарде.

На лицевой стороне новых купюр также размещен QR-код: при наведении на него пользователь попадет на сайт Банка России, где будут указаны защитные признаки банкнот.

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Центробанк планирует обновить дизайн купюр номиналом в 500 руб., его покажут в 2024 году. Модернизация коснется также 10- и 50-рублевых купюр: их внешний вид обновят в 2025 году. Лицевую сторону банкноты в 500 руб. украсит вид Пятигорска (Северо-Кавказский федеральный округ), для 50-рублевых выбрали Санкт-Петербург (Северо-Западный), а для 10-рублевых банкнот — Новосибирск (Сибирский).

Теги
Центробанк купюра российский рубль
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