Axios и AP: Байден может посетить Израиль по приглашению Нетаньяху

В США допустили визит Байдена в Израиль по приглашению Нетаньяху

Вопрос о визите Байдена еще не решен окончательно, отметил источник AP. Израиль уже посетили госсекретарь США Блинкен и глава Минобороны Остин

Джо Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Визит американского президента Джо Байдена в Израиль обсуждается, сообщают Axios и Associated Press со ссылкой на источники.

Накануне вечером, 15 октября, стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль.

Обсуждение этого вопроса подтвердили Axios три израильских и американских чиновника. Источник Associated Press отметил, что окончательное решение пока не принято, но Байден рассматривает возможность поездки.

Израиль уже посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин встречался со своим коллегой Йоавом Галантом. Он заверил его, что поддержка Израиля Соединенными Штатами будет твердой и они позаботятся, чтобы у Тель-Авива «было все необходимое для самообороны».

Блинкен совершил турне по странам Ближнего Востока. Помимо Израиля, он побывал в Иордании, Катаре, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах. Каир — последнее место, которое посещает госсекретарь, однако после него он вернется в Израиль.

«В каждой стране, в которой я побывал, есть решимость сделать так, чтобы этот конфликт не распространился», — сказал Блинкен в египетской столице. По его словам, политики арабских государств «используют свое собственное влияние, свои собственные отношения, чтобы попытаться сделать так, чтобы этого не произошло».