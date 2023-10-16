Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ под Артемовском

Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

Все упомянутые населенные пункты являются пригородами Артемовска (украинское название — Бахмут).

В районе Орехово-Василевки при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ. В районе Клещеевки отражена атака 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады.

В районе Дубово-Василевки подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Российское Минобороны объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Глава ДНР Денис Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у населенного пункта «горячей». Населенный пункт подвергается хаотичным обстрелам со стороны ВСУ.