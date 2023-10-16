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Политика ,  
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Даниэль Набоа выиграл выборы президента Эквадора

ЦИК: выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа

Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа. Об этом сообщает издание Primicias.

Нобоа 35 лет, он стал самым молодым президентом страны за всю историю. До этого Нобоа являлся членом Ассамблеи (парламента) страны. Кроме того, он является сыном одного из богатейших людей страны.

Результаты выборов прокомментировал посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. Он выразил надежду, что правительство Нобоа «будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора».

Нобоа выиграл во втором туре. Первый тур прошел в августе в режиме чрезвычайного положения, который ввели после убийства 9 августа одного из кандидатов — Фернандо Вильявисенсио. Группа неизвестных трижды выстрелила ему в голову после предвыборного митинга.

Еще одного политика — лидера политического движения «Гражданская революция» — убили 15 августа возле дома.

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