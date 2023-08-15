В Эквадоре убили второго политика за неделю

Лидера партии «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионеса застрелили возле его дома. Неделей ранее неизвестными был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо

Фото: Crim Latam / Reuters

Лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии.

«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала в своем Twitter кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес.

Убийство левого политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо.

Вильявисенсио был убит вечером 9 августа: группа неизвестных в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг, трижды выстрелила в голову политику. Его без признаков жизни доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. За неделю до смерти Вильявисенсио сообщал об угрозах.

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«Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям», — заявил тогда действующий президент Эквадора Гильермо Лассо.