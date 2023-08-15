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В Эквадоре убили второго политика за неделю

В Эквадоре убили второго политика за неделю
Лидера партии «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионеса застрелили возле его дома. Неделей ранее неизвестными был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо
Фото: Crim Latam / Reuters
Фото: Crim Latam / Reuters

Лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии.

«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала в своем Twitter кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес.

Убийство левого политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо.

Вильявисенсио был убит вечером 9 августа: группа неизвестных в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг, трижды выстрелила в голову политику. Его без признаков жизни доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. За неделю до смерти Вильявисенсио сообщал об угрозах.

В Эквадоре убили второго политика за неделю
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«Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям», — заявил тогда действующий президент Эквадора Гильермо Лассо.

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Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре пройдут 20 августа, после того как в мае Лассо впервые в истории задействовал специальный конституционный механизм, подразумевающий не только роспуск парламента, но и отказ действующего лидера от должности. Причиной такого решения стала попытка импичмента Лассо из-за обвинений в коррупции. Пришедший к власти в мае 2021 года Лассо и его правоцентристская партия «Движение КРЕО» не будут принимать участие в выборах. Всего до гибели Фернандо Вильявисенсио на пост президента баллотировались восемь кандидатов. В Национальном собрании (однопалатном парламенте Эквадора) 137 мест.

Опубликованный 8 августа соцопрос эквадорской Click Report, показал, что в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиза Гонсалес, за нее были готовы голосовать 29,3%, Вильявисенсио, согласно этому опросу, шел пятым и набирал 7,5% голосов.

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Эквадор убийство выборы президента Южная Америка
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