В тюрьме Эквадора убили подозреваемых по делу об убийстве кандидата в президенты

В тюрьме Эквадора убили подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

Шесть заключенных тюрьмы в эквадорской провинции Гуая, которых убили накануне, были арестованы по делу об убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, сообщил телеканал Ecuavisa.

По данным телеканала, подозреваемых убили около 16:00 6 октября (0:00 7 октября мск). Все они были гражданами Колумбии. Для обеспечения безопасности в тюрьме разместили около 800 солдат и полицейских.

Президент Эквадора Гильермо Лассо созвал заседание представителей силовых ведомств страны, сообщил он в соцсети Х (ранее Twitter). Он также прервал свою поездку в США из-за случившегося.

Вильявисенсио был убит вечером 9 августа после предвыборного митинга: группа неизвестных трижды выстрелила в голову политику. Его без признаков жизни доставили в больницу, врачи констатировали смерть. За неделю до убийства Вильявисенсио сообщал об угрозах.