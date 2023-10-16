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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщил о поражении 250 целей в секторе Газа

ЦАХАЛ: в секторе Газа поражены 250 объектов ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израиль за сутки поразил 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировал командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Истребители, боевые вертолеты и авиация ЦАХАЛ продолжают атаковать террористические объекты в секторе Газа. В течение дня ЦАХАЛ атаковал около 250 военных объектов, большинство из них на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Также ЦАХАЛ отчитался о ликвидации командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газы с момента объявления войны движению ХАМАС премьер-министром Биньямином Нетаньяху 7 октября (официально страна перешла в состояние войны 8 октября). Политик обещал уничтожить движение, а также не исключал проведение наземной операции.

14 октября представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус пояснял, что наземная операция в секторе Газа будет проведена только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей.

Спустя сутки The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в выходные, но перенес ее «на несколько дней» из-за погоды. Одна из проблем — облачность, которая мешает работе операторов беспилотников — они должны обеспечивать сухопутным войскам прикрытие с воздуха.

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Теги
ХАМАС Израиль сектор Газа ЦАХАЛ палестино-израильский конфликт
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