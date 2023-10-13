Богомаз: на подлете к Брянску РЭБ уничтожила украинский беспилотник

В Брянской области с помощью РЭБ уничтожили украинский беспилотник

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На подлете к Брянску средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник самолетного типа, который летел со стороны Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраины двух сел — Демидовка и Графовка в Краснояружском районе — попали под обстрел Вооруженных сил Украины.

Никто не пострадал, но в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи, из-за чего в нескольких населенных пунктах частично пропал свет. По словам Гладкова, аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны.

Оборонное ведомство сообщило, что около 13:15 мск средства ПВО сбили два дрона самолетного типа. «Оба украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей», — уточнили в Минобороны.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников после начала военной операции на Украине. Вечером 12 октября средства РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска. Дрон упал и взорвался.