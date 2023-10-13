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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области с помощью РЭБ уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: на подлете к Брянску РЭБ уничтожила украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На подлете к Брянску средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник самолетного типа, который летел со стороны Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраины двух сел — Демидовка и Графовка в Краснояружском районе — попали под обстрел Вооруженных сил Украины.

Никто не пострадал, но в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи, из-за чего в нескольких населенных пунктах частично пропал свет. По словам Гладкова, аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны.

Оборонное ведомство сообщило, что около 13:15 мск средства ПВО сбили два дрона самолетного типа. «Оба украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей», — уточнили в Минобороны.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников после начала военной операции на Украине. Вечером 12 октября средства РЭБ подавили украинский беспилотник на окраине Брянска. Дрон упал и взорвался.

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Брянск Брянская область Белгородская область беспилотники обстрел Минобороны Александр Богомаз Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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