ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские военные пресекли попытку украинского беспилотника самолетного типа атаковать Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дрон был сбит средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) 14 октября около 17:30 мск над территорией Белгородской области.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник сбили над селом Новая Деревня в Белгородском районе. «По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома», — написал он в телеграм-канале.
Утром 14 октября два украинских дрона попытались совершить атаку у побережья Краснодарского края. Минобороны заявило, что силы ПВО сбили беспилотники около 7:10 мск над акваторией Черного моря. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что около 7:10 в городе сработала система ПВО. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Из-за атаки дронов аэропорт Сочи вводил ограничения на полеты.
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