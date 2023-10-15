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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В МИД Китая заявили о выходе Израиля за рамки самообороны

МИД Китая: действия Израиля вышли за рамки самообороны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Действия Израиля вышли за рамки самообороны, властям и армии страны следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Ван И сказал, что Китай осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они «нарушают основы человеческой совести и основные нормы международного права».

«Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа», — подчеркнул он.

Глава китайского МИД призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, и как можно скорее начать переговоры. Он также заявил, что другим странам следует потребовать реализации «решения о двух государствах».

За массированные ракетные удары по сектору Газа и блокаду региона Израиль критиковали и в других странах. Например, президент России Владимир Путин заявил, что Израиль отвечает на атаку палестинского исламистского движения ХАМАС «достаточно жестокими методами». Он напомнил, что в секторе Газа живут более 2 млн человек и «далеко не все ХАМАС поддерживают». «А страдать должны все? Включая женщин и детей? Конечно, с этим вряд ли кто-то согласится», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что в Москве «всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства».

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Теги
Китай Израиль ХАМАС сектор Газа
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