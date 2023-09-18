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МИД Китая счел провокацией слова Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине

МИД Китая счел провокацией слова Бербок, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Китай выразил протест Германии из-за заявления немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, назвавшей председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает Reuters.

Представитель китайского ведомства назвала высказывание «чрезвычайно абсудрным» заявлением и «открытой политической провокацией». По ее мнению, слова Бербок вредят политическому престижу Китая.

Немецкий министр назвала Си Цзиньпина диктатором в интервью Fox News. Говоря о российской военной операции, она заявила, что в конфликте должна победить Украина. Если же победит Россия, то, по ее мнению, это станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на высказывание Бербок написала в своем телеграм-канале, что немецкому министру «хуже с каждым днем». «Кто найдет потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке», — написала она.

В июне диктатором китайского лидера назвал президент США Джо Байден. Тогда он высказывался о китайских воздушных шарах, которые американские военные обнаружили и сбили над территорией Штатов.

По словам Байдена, Си Цзиньпин был обескуражен, когда США обнаружили аэростаты и уничтожили их, поскольку не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло», — резюмировал американский президент.

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