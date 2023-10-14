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Лувр закрыли для посетителей после сообщений об угрозе взрыва

Лувр в Париже закрыли на день для посещений из-за сообщений об угрозе взрыва
Фото: Niels Wenstedt / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Niels Wenstedt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Художественный музей Лувр в Париже на день приостановил работу «по соображениям безопасности», сообщает пресс-служба музея на сайте.

«Уважаемые посетители, по соображениям безопасности Лувр закрывает свои двери в этот день, в субботу, 14 октября. Лицам, забронировавшим тур в течение дня, будет возвращена сумма», — говорится в сообщении.

Закрыть музей решили после получения сообщений об угрозах взрыва, заявили источники телеканала TF1 и радио France Info в полиции. «В здании продолжаются проверки», — уточнили France Info в пресс-службе Лувра. Всего за день было эвакуировано 15 тыс. человек, добавили в штабе полиции.

Во Франции сейчас действует режим чрезвычайной террористической опасности по плану «Вижипират», который подразумевает увеличение числа полицейских патрулей. Это произошло после нападения на школу Гамбетта в городе Аррас на севере страны. Накануне, 13 октября, неизвестный напал на школу с ножом, в результате один человек, учитель литературы, погиб, еще трое человек получили ранения.

Источник AFP сообщил, что у нападавшего чеченское происхождение. Его и еще семерых человек задержали по подозрению в терроризме. Позднее BFMTV уточнил со ссылкой на французские власти, что подозреваемый родился в городе Малгобек в Ингушетии. Источник телеканала в полиции рассказал, что подозреваемому около 20 лет и что ранее он учился в этой школе.

После нападения на школу французские власти решили привлечь до 7 тыс. бойцов армейской антитеррористической операции Sentinelle для охраны порядка.

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Франция Париж Лувр взрыв
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