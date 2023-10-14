 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Матвиенко допустила пересмотр участия России в ПАЧЭС

Матвиенко: Россия будет рассматривать целесообразность участия в ПАЧЭС
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила сомнения по поводу того, стоит ли России участвовать в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), передает ТАСС.

ПАЧЭС была создана в 1993 году с целью развития отношений между странами — членами Организации черноморского экономического сотрудничества, в основном в экономике и гуманитарной сфере. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.

Матвиенко заявила, что ПАЧЭС из «хорошего» инструмента экономического и гуманитарного сотрудничества превратилась в «непонятную политизированную структуру». «Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках саммита парламентской «двадцатки».

В декабре 2022 года Россия приостановила взносы в международную организацию из-за попыток Украины сорвать заседание генассамблеи ПАЧЭС. На встрече украинская делегация вывесила перед своим столом флаг с призывами и потребовала отвода российских представителей. Российская делегация в знак протеста покинула заседание.

В мае 2023 года во время саммита ПАЧЭС в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Тогда член украинской делегации вывесил за спиной выступавшего российского депутата флаг Украины. Делегат из России сорвал его, после чего мужчины подрались.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Валентина Матвиенко ПАЧЭС Совет Федерации
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Володин объявил благодарность депутатам, подравшимся с украинцем на ПАЧЭС
Политика
Члены делегаций России и Украины подрались в Анкаре
Политика
Россия решила не платить взносы в международную организацию из-за Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Общество, 19:07
В плен к боевикам ХАМАС попали восемь граждан Германии Политика, 19:03
Россия выразила протест Швейцарии из-за осквернения памятника Политика, 18:57
Израиль объявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 18:46
Автор памятника лыжнику в Кунгуре ответил на критику в свой адрес Спорт, 18:39
Как посчитать экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 18:35
Минсельхоз ответил на жалобы рестораторов на дефицит куриного мяса Бизнес, 18:33
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Госдеп разрешил американским госслужащим в Израиле покинуть страну Политика, 18:28
В Версальский дворец вслед за Лувром поступило сообщение о бомбе Общество, 18:23
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью Политика, 18:16
Российская «молодежка» победила «Сантос» в матче с десятью голами Спорт, 18:08
Как Армения вырвалась в лидеры по росту переводов из России. Инфографика Финансы, 18:02
Сборная Украины победила Северную Македонию матче отбора Евро-2024 Спорт, 17:55
Матвиенко допустила пересмотр участия России в ПАЧЭС Политика, 17:55