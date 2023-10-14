Матвиенко допустила пересмотр участия России в ПАЧЭС

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила сомнения по поводу того, стоит ли России участвовать в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), передает ТАСС.

ПАЧЭС была создана в 1993 году с целью развития отношений между странами — членами Организации черноморского экономического сотрудничества, в основном в экономике и гуманитарной сфере. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.

Матвиенко заявила, что ПАЧЭС из «хорошего» инструмента экономического и гуманитарного сотрудничества превратилась в «непонятную политизированную структуру». «Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках саммита парламентской «двадцатки».

В декабре 2022 года Россия приостановила взносы в международную организацию из-за попыток Украины сорвать заседание генассамблеи ПАЧЭС. На встрече украинская делегация вывесила перед своим столом флаг с призывами и потребовала отвода российских представителей. Российская делегация в знак протеста покинула заседание.

В мае 2023 года во время саммита ПАЧЭС в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Тогда член украинской делегации вывесил за спиной выступавшего российского депутата флаг Украины. Делегат из России сорвал его, после чего мужчины подрались.