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Военная операция на Украине ,  
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Россия решила не платить взносы в международную организацию из-за Украины

Делегация России прекратила взносы в ПАЧЭС и покинула заседание из-за заявлений Украины
Представители Украины снова призвали к отводу российских представителей в Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества. Делегация России в ответ покинула заседание
Заседание Бюро Ассамблеи
Заседание Бюро Ассамблеи (Фото: pabsec.org)

Россия приостановила взносы в Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщила и.о. главы делегации Ольга Тимофеева, передает «РИА Новости».

В среду в Белграде открылось юбилейное, 60-е заседание генассамблеи ПАЧЭС. Агентство пишет, что украинская делегация вывесила перед своим столом флаг с призывами и слоганами и потребовала отвода российских представителей. Россия в знак протеста покинула заседание.

«Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно», — заявила Тимофеева. Россия «не считает нужным находиться с людьми, которые не уважают свих избирателей и защищают интересы чужих стран», отметила она.

Тимофеева подчеркнула, что страна не приостанавливает членство и работу в организации.

Украина и прежде призывала исключить Россию из ПАЧЭС. Российская сторона обвиняла Киев в использовании ассамблеи как площадки для «антироссийских выпадов».

ПАЧЭС была создана в 1993 году, в ее состав входят делегации парламентов 13 стран — членов Организации черноморского экономического сотрудничества: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. В делегацию российского Федерального собрания входят четыре сенатора и восемь депутатов, при этом, как указано на сайте ассамблеи, мандат семерых из них, включая главу делегации, зампредседателя Госдумы Александра Бабакова, пока не подтвержден.

Цели ПАЧЭС — создавать правовую базу сотрудничества между странами-членами в разных сферах, «оказывать содействие национальным парламентам с целью укрепления парламентской демократии» и развивать сотрудничество с другими международными и региональными организациями.

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ПАЧЭС Украина
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Ваш доход
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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