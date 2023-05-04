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Члены делегаций России и Украины подрались в Анкаре

Посольство: украинцы напали на члена делегации России в Анкаре
Драка произошла в тот момент, когда российский депутат рассказывала о предыдущей провокации украинской делегации. Украинский делегат вывесил за ее спиной украинский флаг, но его сорвал россиянин

Члены делегаций России и Украины подрались в Анкаре
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В кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Видео конфликта опубликовала телеведущая «России 1» Ольга Скабеева.

Инцидент произошел во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой перед камерами. К ней за спину зашел представитель украинской делегации и развернул флаг Украины. Увидевший это сотрудник международного управления Госдумы подошел к нему, вырвал флаг и попытался унести. После этого делегат Украины ударил его.

«Сейчас наш представитель находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — сообщили в российском посольстве в Турции.

По словам Скабеевой, инцидент произошел, когда Тимофеева рассказывала журналистам о предыдущем конфликте между делегациями, который случился сегодня в зале заседаний: украинские делегаты вывесили свой флаг и начали выкрикивать оскорбительные лозунги.

Как рассказывала Тимофеева РБК, украинские депутаты «действовали как по указке». «Нужно отдать должное, что в этот момент внимание всех спикеров было привлечено только к нам. Нам не просто дали договорить, мы высказали свою точку зрения, что организация сегодня находится в жесточайшем кризисе», — сказала она.

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ПАЧЭС была создана в 1993 году, в ее состав входят делегации парламентов 13 стран — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.

В конце 2022 года Россия решила не платить взносы в международную организацию, потому что Украина попыталась сорвать декабрьское заседание Генассамблеи ПАЧЭС.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
ПАЧЭС Анкара Украина Турция
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