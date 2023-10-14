Силы ПВО перехватили три «неопознанные цели» над севером Израиля

Израильские силы противовоздушной обороны перехватили в небе над городом Хайфа две «неопознанные цели» вслед за сообщениями о звуке взрывов, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Сигналы тревоги не были активированы в соответствии с протоколом, уточнили военные.

Позднее средства ПВО перехвали еще один «неопознанный объект» в районе другого города севере страны — Шфарам, подробности инцидента не приводятся.

Хайфа — крупнейший город северной части Израиля, он расположен на берегу Средиземного моря. Город Шфарам находится примерно в 15 км к востоку от Хайфы.

На севере Израиль граничит с Ливаном, в этом районе происходили обмены атаками между ЦАХАЛ и шиитской группировкой «Хезболла». Haaretz пишет, что после инцидентов с перехватом ЦАХАЛ нанесла удары по постам «Хезболлы» на юге Ливана.

ХАМАС нанес ракетный удар по Хайфе 11 октября. В течение дня военное крыло движения, «Бригады аль-Кассама», атаковало международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, нанесло несколько ударов по городу Ашкелону, под обстрел попали также города Беэр-Шева и Ашдод.

В идущей почти неделю войне между ХАМАС и Израилем, согласно заявлениям сторон, погибли уже более 3 тыс. человек: 1,3 тыс. в Израиле и 1,9 тыс. в секторе Газа.