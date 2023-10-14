Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на лестнице на саммите СНГ

Лукашенко фразой «не дождетесь» ответил на потерю равновесия на лестнице

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможной потере равновесия при подъеме по ступенькам на саммите СНГ, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту.

«Не дождетесь», — ответил Лукашенко.

Авторы публикации подчеркнули, что эта фраза может относиться как к просьбе прокомментировать, так и к самой ситуации на лестнице.

Фразу «не дождетесь» белорусский президент использовал уже неоднократно. Так Лукашенко прокомментировал, к примеру, ослабление власти в стране, а также возможность ухода из политики.

Встреча глав СНГ прошла 13 октября в Киргизии. В ней приняли участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам заседания Совета глав государств СНГ лидеры подписали 17 документов. Одно из соглашений подразумевает создание Международной организации по русскому языку.