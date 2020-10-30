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Лукашенко словами «не дождетесь» оценил возможность ухода из политики

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: tut.by / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед сотрудниками МВД, заявил, что не собирается уходить из политики. Об этом сообщает сайт главы государства.

«Да не дождетесь!» — сказал Лукашенко. Однако он подчеркнул, что не собирается «посиневшими пальцами» цепляться за президентскую должность.

«Политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», — сказал Лукашенко. Он добавил, что, даже находясь на пенсии, будет помогать и советовать действующему президенту.

Лукашенко также сказал, что по сравнению с нынешней ситуацией в стране ситуация в 90-х была «посложнее». Поэтому сейчас, при пандемии и акциях протеста после выборов, у него «даже волос не дрогнул».

В середине августа, после начала акций протеста в стране, Лукашенко заявил, что может сложить свои полномочия через год или два, но только после принятия новой Конституции. По его словам, нынешнюю Конституцию нельзя давать «кому попало». По его словам, новый президент может «во вред стране» использовать широкие президентские полномочия действующего Основного закона.

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Политика
Фото:Миша Фридман / Getty Images

О намерении провести конституционную реформу Лукашенко говорил еще в июне, до президентских выборов. Он заявил о необходимости по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

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