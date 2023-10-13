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Политика ,  
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В СНГ решили создать Международную организацию по русскому языку

Главы стран СНГ создали Международную организацию по русскому языку
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Главы стран СНГ подписали соглашение о создании Международной организации по русскому языку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По итогам заседания Совета глав государств СНГ лидеры подписали 17 документов, в том числе договор об учреждении Международной организации по русскому языку, а также решение о поддержке и продвижении русского языка как средства межнационального общения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать эту организацию. «Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ», — добавил Токаев (цитата по kt.kz). Он назвал подписание учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку историческим решением.

«Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества», — сказал Токаев. Он уточнил, что, несмотря на принимаемые меры по продвижению русского языка, Казахстан продолжит политику «усиления статуса государственного казахского языка».

Президент России Владимир Путин поблагодарил Токаева за инициативу учредить организацию.

Генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании отметил, что организация будет решать различные задачи, среди которых поддержка качественного образования на русском языке.

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«Благодаря деятельности организации укрепится, мы надеемся, материально-техническая база образовательного процесса, научных исследований и технологических разработок в области русского языка», — сказал Лебедев (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что организация будет открыта для присоединения других государств и международных учреждений.

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Теги
СНГ русский язык Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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