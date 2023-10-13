Видеооператор Reuters погиб во время обстрела в Ливане

Видеооператор Reuters погиб во время обстрела в Ливане

Видеооператор Иссам Абдалла погиб вблизи ливанско-израильской границы. Стороны после начала войны Израиля и ХАМАС несколько раз обменивались атаками в этом районе

Иссам Абдалла (Фото: Emilie Madi / Reuters)

Видеооператор Reuters Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана, сообщает агентство.

Reuters ищет дополнительную информацию о случившемся и поддерживает связь с властями в регионе и семьей погибшего, говорится в сообщении.

Абдалла находился недалеко от населенного пункта Альма аль-Шааб возле ливанско-израильской границы, он был в группе журналистов, в которую также входили сотрудники AFP и Al Jazeera

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The Times of Israel отмечает, что о гибели Абдаллы стало известно вскоре после того, как армия Израиля ЦАХАЛ заявила об обстреле из танков поста ливанской «Хезболлы» в ответ на обстрелы со стороны движения.

С 7 октября идет война между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Обе стороны ведут обстрелы, со стороны Израиля уже погибли более 1,2 тыс. человек, со стороны сектора Газа — 1,8 тыс.

На следующий день после начала конфликта в Израиле жителям северных, приграничных с Ливаном общин рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с «Хезболлой». Позднее стороны обменялись атаками.

В частности, 10 октября движение заявило, что нанесет ответные удары из-за атак Израиля на юге Ливана. «Хезболла» сообщала, что из-за них погибли трое их бойцов. Движение после этого атаковало израильские казармы «Пранит» командного центра дивизии «Галилея», а также «Авивим» командного центра батальона, входящего в состав Западной бригады.



По поводу ситуации в Израиле лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла встречался с Хоссейном Амиром Абдоллахияном, главой МИД Ирана, от которого движение получает поддержку. Последний предупредил Израиль, что может последовать ответная реакция на его атаки по сектору Газа.