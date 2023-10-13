Старовойт: школа в Курской области получила повреждения после обстрела ВСУ

Школа в Курской области получила повреждения после обстрела ВСУ

Фото: Яндекс.Карты

После обстрела со стороны Украины в селе Козино Рыльского района Курской области повреждено здание школы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадавших нет, однако повреждены крыша и стены учебного заведения, выбиты окна, в здании нарушено электроснабжение. Приступим к восстановлению школы сразу, как только позволит ситуация», — написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что занятия в школе не проводятся из-за близости к границе. По словам губернатора, часть детей обучается в другой школе, а другая часть — ходит на занятия дистанционно.

Школы в районах Курской области, которые находятся в 10 км от границы с Украиной, перевели на удаленный режим летом 2022 года.

Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам. 5 октября курский город Рыльск обстреляли кассетными боеприпасами, сообщал Старовойт. В больницу попала женщина, получившая осколочные ранения.