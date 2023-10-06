Над Курской областью сбили беспилотник

Около 19:00 мск дежурные средства ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале. Атаку ведомство назвало попыткой совершить теракт.

Вечером 6 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работают средства ПВО. Он предупредил жителей не трогать обломки беспилотников при их обнаружении и не приближаться к ним.

5 октября губернатор также сообщил о работе ПВО над Курским районом.

В ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области, писал Старовойт в своем телеграм-канале. Атака произошла в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах на юго-западе региона, они граничат с Сумской областью Украины. Губернатор не уточнил, о каких объектах речь.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе введен желтый — повышенный уровень террористической опасности.