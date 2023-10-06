 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Курской областью сбили беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили украинский дрон над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Около 19:00 мск дежурные средства ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале. Атаку ведомство назвало попыткой совершить теракт.

Вечером 6 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работают средства ПВО. Он предупредил жителей не трогать обломки беспилотников при их обнаружении и не приближаться к ним.

5 октября губернатор также сообщил о работе ПВО над Курским районом.

В ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области, писал Старовойт в своем телеграм-канале. Атака произошла в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах на юго-западе региона, они граничат с Сумской областью Украины. Губернатор не уточнил, о каких объектах речь.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе введен желтый — повышенный уровень террористической опасности.

Читайте на РБК Pro
Что надо знать, если вы ищете деньги у инвесторов Ближнего Востока
Вы получили в наследство долги. Можно ли от них отказаться
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Теги
Курская область Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Развожаев сообщил об отражении атаки морских дронов на Севастополь
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море беспилотного катера ВСУ
Политика
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 16:30
Брат Нурмагомедова со второй попытки сделал вес перед чемпионским боем Спорт, 21:13
Как составляют рейтинги по оценке устойчивости городов и компаний РБК и ДПиООС, 21:13
Над Курской областью сбили беспилотник Политика, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Лукашенко назвал «абсолютно правильным» поведение Зеленского Политика, 20:52
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 20:45
МИД выразил протест после Кипра из-за журналиста «Российской газеты» Политика, 20:25
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:22
США ввели санкции против 42 китайских фирм из-за торговли с Россией Политика, 20:16
США решили выслать двух российских дипломатов Политика, 20:15
Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран Политика, 20:10
Бакаев сделал первый голевой пас после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ Спорт, 20:04
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 19:49