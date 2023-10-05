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Военная операция на Украине ,  
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Женщина пострадала при обстреле курского города Рыльск

Губернатор Старовойт: женщина пострадала при обстреле курского города Рыльск
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Курский город Рыльск, расположенный недалеко от границы с Украиной, подвергся обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Роман Старовойт. В больницу попала женщина, получившая осколочные ранения. Повреждены дома и автомобили.

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ (центральную районную больницу. — РБК), ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы», — написал губернатор.

По его словам, подомовой обход продолжается. «Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — пообещал Старовойт.

За час до этого курский губернатор сообщал об атаке дронов на объекты инфраструктуры в трех районах области. Атака произошла в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах на юго-западе региона, они граничат с Сумской областью Украины. Старовойт не уточнил, о каких объектах речь.

Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам. Накануне села Гуево, Плехово и Горналь в Курской области остались без света после обстрела ВСУ. Никто не пострадал, несколько домов и один автомобиль получили повреждения.

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Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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