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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны подвело итоги недели на южно-донецком направлении

Минобороны: военные улучшили за неделю положение на южно-донецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные в период с 7 по 13 октября улучшили положение на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны.

«Подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника», — говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, военные пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За неделю потери ВСУ на южно-донецком направлении составили свыше 1285 военнослужащих «убитыми и ранеными», уточнили в ведомстве. Уничтожено также десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

Накануне военные вклинились в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 м на донецком направлении в районе Клещеевки, сообщило Минобороны.

11 октября ведомство отчиталось, что подразделения группировки войск «Юг» улучшили свои позиции по переднему краю в районе Авдеевки на донецком направлении. В ведомстве уточняли, что ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронемашины, а также три автомобиля.

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