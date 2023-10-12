Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам
Минобороны России сообщило об ударах по аэродромам в Миргороде и Днепре
Минобороны сообщило об уничтожении складов авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.
В Николаевской области удар был нанесен по ангару с украинскими десантными катерами, а в районе Измаила (Одесская область) по складу военной техники.
Материал дополняется
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%