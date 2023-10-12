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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам

Минобороны России сообщило об ударах по аэродромам в Миргороде и Днепре
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны сообщило об уничтожении складов авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.

В Николаевской области удар был нанесен по ангару с украинскими десантными катерами, а в районе Измаила (Одесская область) по складу военной техники.

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Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок
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