Минобороны России сообщило об ударах по аэродромам в Миргороде и Днепре

Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны сообщило об уничтожении складов авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.

В Николаевской области удар был нанесен по ангару с украинскими десантными катерами, а в районе Измаила (Одесская область) по складу военной техники.

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