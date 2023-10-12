 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком у Клещеевки

Минобороны: войска России вклинились в оборону ВСУ у Клещеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военные России вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину от 300 до 600 м на донецком направлении в районе Клещеевки, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 м на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — отметил Астафьев.

Село Клещеевка находится примерно в 9 км к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Северного, Очеретино и Новокалиново на донецком направлении.

Военные группировки «Восток» улучшили положение на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Червоное, сообщил «Интерфаксу» глава пресс-центра Олег Чехов.

«В ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко», — рассказал Чехов. Он добавил, что российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ.

Читайте на РБК Pro
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка»
Активы «Полиметалла» могут упасть в цене из-за пошлин. Что ждать от акций
«Китайский Уоррен Баффетт»: как Ли Лу собрал портфель на $1,8 млрд
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы

Артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и американскую 155-мм гаубицу М777 ВСУ на купянском направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, одна боевая машина пехоты, один пикап», — добавил Зыбинский. Он отметил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ и «району сосредоточения бронетанкового резерва» 43-й механизированной бригады украинских войск в районе населенных пунктов Петропавловка и Песчаное.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Минобороны ВСУ ДНР Донецк
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтоженном складе боеприпасов наемников
Политика
Минобороны отчиталось о 14 авиаударах по бригадам ВСУ
Политика
Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:58
Армия обороны Израиля сообщила об ударах по элитным силам ХАМАС Политика, 08:53
Проверьте, не ваш ли это портрет: ять архетипов токсичного руководителя Pro, 08:48
WP узнала об активизации усилий США по использованию активов России Политика, 08:46
Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок в Израиль Политика, 08:38
Киссинджер назвал ошибку Германии на фоне митинга сторонников ХАМАС Политика, 08:22
Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком у Клещеевки Политика, 08:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В российских судах сократилось число споров иностранцев за товарные знаки Технологии и медиа, 08:07
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В ЦАХАЛ допустили, что заложники в секторе Газа находятся под землей Политика, 07:53
Боррель фразой о лисе в курятнике оценил нейтралитет Китая по Украине Политика, 07:36
В гарантии медпомощи включат постковид и психологов в поликлиниках Национальные проекты, 07:31
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:00