Минобороны: войска России вклинились в оборону ВСУ у Клещеевки

Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком у Клещеевки

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военные России вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину от 300 до 600 м на донецком направлении в районе Клещеевки, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 м на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — отметил Астафьев.

Село Клещеевка находится примерно в 9 км к юго-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Северного, Очеретино и Новокалиново на донецком направлении.

Военные группировки «Восток» улучшили положение на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Червоное, сообщил «Интерфаксу» глава пресс-центра Олег Чехов.

«В ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко», — рассказал Чехов. Он добавил, что российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ.

Артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и американскую 155-мм гаубицу М777 ВСУ на купянском направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, одна боевая машина пехоты, один пикап», — добавил Зыбинский. Он отметил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ и «району сосредоточения бронетанкового резерва» 43-й механизированной бригады украинских войск в районе населенных пунктов Петропавловка и Песчаное.